Colle, Salvini: “Prossimo presidente non avrà tessera Pd” (Di sabato 11 dicembre 2021) Sull’elezione del nuovo presidente della Repubblica, “il centrodestra è centrale, non solo strategicamente ma numericamente. La Lega ha l’onore di guidare un centrodestra che ha le carte giuste per essere protagonista della scelta di un presidente che, finalmente, non abbia in tasca la tessera del Pd. Un presidente della Repubblica scelto in condivisione. Io da lunedì chiamerò tutti i segretari dei partiti, tutti, dal più piccolo al più grande, per dire sediamoci intorno a un tavolo e parliamone”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea regionale del partito in Puglia. “Ma se qualcuno ha la spocchia di sedersi intorno a un tavolo dicendo ‘è però non può essere di centrodestra, quello è populista, l’altro sovranista’. Non c’è un articolo 1 bis della ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sull’elezione del nuovodella Repubblica, “il centrodestra è centrale, non solo strategicamente ma numericamente. La Lega ha l’onore di guidare un centrodestra che ha le carte giuste per essere protagonista della scelta di unche, finalmente, non abbia in tasca ladel Pd. Undella Repubblica scelto in condivisione. Io da lunedì chiamerò tutti i segretari dei partiti, tutti, dal più piccolo al più grande, per dire sediamoci intorno a un tavolo e parliamone”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, intervenendo all’assemblea regionale del partito in Puglia. “Ma se qualcuno ha la spocchia di sedersi intorno a un tavolo dicendo ‘è però non può essere di centrodestra, quello è populista, l’altro sovranista’. Non c’è un articolo 1 bis della ...

