Ciclismo | Drone Hopper Androni Giocattoli Auto investe tre corridori

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, Drone Hopper-Androni Giocattoli: tre corridori investiti da una macchina -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Drone

Tiscali.it

Coinvolti i colombiani Brandon Rojas, Juan Diego Alba e lo spagnolo Martì Vigo ROMA - Non è iniziato nel migliore dei modi il primo raduno stagionale dellaHopper Androni Giocattoli. Ieri, infatti, nel primo giorno di allenamenti a Benidorm in Spagna, tre corridori del team sono stati investiti da un'auto. A rimanere coinvolti i colombiani Brandon ...Tre corridori dellaHopper - Androni Giocattoli sono stati coinvolti in un incidente stradale nel primo raduno stagionale. In quel di Benidorm (Spagna), una macchina ha infatti investito lo spagnolo Martì Vigo ed ...Tre corridori della Drone Hopper-Androni Giocattoli sono stati coinvolti in un incidente stradale nel primo raduno stagionale.L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficialmente assegnato le licenze per la prossima stagione. La UCI ha comunicato quali saranno le squadre che avranno diritto di correre nel World Tour e quali f ...