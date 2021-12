Snowboardcross, Omar Visintin cade e viene portato via in elicottero a Montafon. Lussazione al gomito destro (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 17.45. La FISI ha confermato il trauma cranico e la Lussazione al gomito destro. L’atleta verrà valutato nei prossimi giorni dalla commissione medica della FISI, che deciderà insieme al diretto interessato se procedere o meno con l’operazione. Omar Visintin è caduto durante i quarti di finale della gara di Montafon, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di Snowboardcross. L’atleta italiano è stato trasportato in elicottero presso il pronto soccorso locale. Si è trattato di un brutto incidente per il 32enne sulle nevi austriache, tanto che putroppo ha riportato un trauma cranico e lamenta un problema al gomito destro, al momento in fase di valutazione da parte ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 17.45. La FISI ha confermato il trauma cranico e laal. L’atleta verrà valutato nei prossimi giorni dalla commissione medica della FISI, che deciderà insieme al diretto interessato se procedere o meno con l’operazione.è caduto durante i quarti di finale della gara di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di. L’atleta italiano è stato trasinpresso il pronto soccorso locale. Si è trattato di un brutto incidente per il 32enne sulle nevi austriache, tanto che putroppo ha riun trauma cranico e lamenta un problema al, al momento in fase di valutazione da parte ...

Advertising

zazoomblog : Snowboardcross Omar Visintin cade e viene portato via in elicottero a Montafon. Apprensione per il gomito -… - SportPassionNet : Miglior tempo per Omar #Visintin nelle qualifiche dello Snowboardcross di Montafon in Austria - zazoomblog : Snowboardcross: a Montafon secondo appuntamento stagionale. Michela Moioli ed Omar Visintin a caccia del podio -… -