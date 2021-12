Sinead O’ Conner | la sua vita raccontata in un documentario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La cantate di “Nothing compares 2 U” negli anni è stata fortemente criticata e, a seguito di una grande lotta interiore da cui non è riuscita ad uscire, aveva dichiarato il suo ritiro dal palco. Dotata di una forte personalità,O’, continuava a far sentire la sua voce che ora saràin modo inedito in un. Successi e crisi diO’Nata a Dublino nel 1966, la musica ha sempre fatto parte della sua.Impara infatti a suonare la chitarra e a scrivere canzoni mentre è ancora a scuola, e all’età di 14 anni si unisce ad una band irlandese, nella quale scriverà Take my hand, successo del 1984.Da qui comincerà la sua carriera, fatta opinioni controversie, ma anche contraddistinta dal suo anticonformismo e da una grande ...