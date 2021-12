Segregata per 3 giorni e violentata, arrestato il compagno a Civitavecchia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ha segregato in casa per tre giorni la sua compagna, sottoponendola a violenze sessuali e maltrattamenti di ogni genere. Per questo un 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato carabinieri... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ha segregato in casa per trela sua compagna, sottoponendola a violenze sessuali e maltrattamenti di ogni genere. Per questo un 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è statocarabinieri...

