Scuola, oggi sciopero di Flc Cgil, Uil, Snals e Gilda: le manifestazioni città per città Corteo a Roma (Di venerdì 10 dicembre 2021) sciopero della Scuola oggi 10 dicembre promosso da Flc Cgil, Uil Scuola, insieme a Snals e Gilda: «La Scuola, soprattutto in questa fase delicata, rappresenta un pilastro essenziale per la... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 10 dicembre 2021)della10 dicembre promosso da Flc, Uil, insieme a: «La, soprattutto in questa fase delicata, rappresenta un pilastro essenziale per la...

Advertising

_Nico_Piro_ : #3dicembre #Afghanistan voglio raccontarvi questa fotografia (a me scalda il cuore anche se manca qualcuno) perchè… - AzzolinaLucia : Oggi facciamo i conti con i tagli che negli anni hanno colpito sanità e scuola. E le difficoltà che si stanno verif… - AzzolinaLucia : C'è un problema sul trasporto pubblico locale per gli studenti sopra i 12 anni. Per salire sui mezzi devono mostrar… - Nazione_Lucca : Sciopero del mondo della scuola “Per i diritti di oggi e di domani“ - i91hwt : Ho mal di testa non voglio andare a scuola non voglio fare niente oggi -