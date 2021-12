Quirinale, Conte: “Non escludo passaggio on line con iscritti M5S” (Di venerdì 10 dicembre 2021) ”Io non escludo” un “passaggio sulla rete, on line” con gli iscritti M5S per la scelta del candidato al Colle. Lo ha detto il presidente M5S, Giuseppe Conte, intervistato dall’Adnkronos. ”Rispetto Berlusconi, ma non sarà il nostro candidato” al Quirinale, ”noi non lo voteremo”, ha aggiunto. “Io non sono una persona che gioca sulle ambiguità. Berlusconi non sarà il nostro candidato al Colle perchè abbiamo delle visioni diverse per quello che sarà la persona in grado di rappresentare tutti gli italiani, o possa raccogliere il più ampio consenso possibile. Rispetto Berlusconi, ma con altrettanta chiarezza, non sarà votato da noi”. ”Ora non mi voglio arrischiare si questo argomento, non voglio ragionare su Draghi va al Colle o rimane a palazzo Chigi… Chiaramente spostare Draghi” da ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) ”Io non” un “sulla rete, on” con gliM5S per la scelta del candidato al Colle. Lo ha detto il presidente M5S, Giuseppe, intervistato dall’Adnkronos. ”Rispetto Berlusconi, ma non sarà il nostro candidato” al, ”noi non lo voteremo”, ha aggiunto. “Io non sono una persona che gioca sulle ambiguità. Berlusconi non sarà il nostro candidato al Colle perchè abbiamo delle visioni diverse per quello che sarà la persona in grado di rappresentare tutti gli italiani, o possa raccogliere il più ampio consenso possibile. Rispetto Berlusconi, ma con altrettanta chiarezza, non sarà votato da noi”. ”Ora non mi voglio arrischiare si questo argomento, non voglio ragionare su Draghi va al Colle o rimane a palazzo Chigi… Chiaramente spostare Draghi” da ...

