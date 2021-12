Paleari | “Si vede che siamo più consapevoli della nostra forza”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tra i protagonisti del quarto successo giallorosso c’è anche lui. Albertocon due grandi interventi nella ripresa ha salvato il due a zero contro la Ternana consentendo ai compagni di non correre eccessivi rischi. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Ottochannel: Parate – “Aiutare la squadra è sempre bello, io non posso fare gol ma se do il mio contributo con delle parate sono sempre contento. Abbiamo trovato un bell’equilibrio anche grazie ai ragazzi che giocano meno. Quando fai più vittorie di fila trovi coraggio e riesci a dimostrare meglio la tua”. Gruppo – “E’ stato importante ricompattarsi dopo le sconfitte che erano arrivate.stati bravi a guardarci negli occhi per capire i nostri obiettivi. Ora dobbiamo pensare al Monza senza perdere di vista la coppa Italia. Ma è ...