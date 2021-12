Meteo Roma del 10-12-2021 ore 06:10 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Meteo bene ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino piogge sparse in Liguria e neve sulle Alpi occidentali fino a 200 metri è asciutto altrove con Cieli nuvolosi precipitazioni sparse al pomeriggio nevose fino a bassa quota asciutto ancora residui fenomeni in serata su Liguria ed Emilia Romagna con neve in Appennino fino a Fondovalle al centro al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo ancora asciutto forte maltempo al pomeriggio in serata con piogge diffuse su tutte le regioni neve in Appennino fine Seicento 900 m al sud Al mattino pioggia su Sardegna e regioni tirreniche variabilità assoluta altrove al pomeriggio pioggia e temporali sparsi sui maggiori regioni tirreniche con neve fino a 1300 metri piaciuto sulle regioni adriatiche in serata piogge intense e diffuse su tutte le regioni neve in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021)bene ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino piogge sparse in Liguria e neve sulle Alpi occidentali fino a 200 metri è asciutto altrove con Cieli nuvolosi precipitazioni sparse al pomeriggio nevose fino a bassa quota asciutto ancora residui fenomeni in serata su Liguria ed Emiliagna con neve in Appennino fino a Fondovalle al centro al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo ancora asciutto forte maltempo al pomeriggio in serata con piogge diffuse su tutte le regioni neve in Appennino fine Seicento 900 m al sud Al mattino pioggia su Sardegna e regioni tirreniche variabilità assoluta altrove al pomeriggio pioggia e temporali sparsi sui maggiori regioni tirreniche con neve fino a 1300 metri piaciuto sulle regioni adriatiche in serata piogge intense e diffuse su tutte le regioni neve in ...

