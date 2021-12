Libri | i segreti del Sant’Uffizio su ‘La scomunica ai Comunisti’ di Cesare Catananti

(Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ appena arrivato nelle librerie un interessante saggio storico dal titolo ‘Laai Comunisti. Protagonisti e retroscena nelle carte desegretate del Sant’Offizio’, edito dalla San Paolo. La ricerca alla base del libro, spiega all’Adnkronos il suo autore,, medico, già direttore generale del Policlinico ‘A. Gemelli di Roma e docente di Storia della Medicina, scaturisce “dall’esigenza di capire le profonde ragioni di quell’atto che fu veramente forte. Perché se è vero che la Chiesa , sin da i tempi di Pio IX, aveva ripetutamente condannato la dottrina comunista , ora, e per la prima volta, venivano colpiti i singoli che, ‘scienter et libere’ (consapevolmente e liberamente, ndr), la professavano, la diffondevano, la propagavano”. “Con l’apertura degli archivi del pontificato di Pio XII finalmente – aggiunge ...

