L’attaccante è sicuro: “Posso vincere il pallone d’oro!” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Vinicius Jr. attaccante brasiliano del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Movistar: Queste le parole delL’attaccante: “Devo lavorare al massimo e farlo qui al Madrid. Se continuerò così potrò vincerlo, ma voglio conquistare tanti titoli con la squadra”. Ha poi aggiunto informazioni sul suo futuro: “Meglio non mettere nessuna clausola, voglio restare qui a lungo”. Vinicius Junior, Real Madrid Dunque, il giocatore non ha alcun dubbio, è pronto a migliorarsi e si pone come obiettivo quello di vincere un giorno il tanto aspirato pallone d’oro. Inoltre, il giocatore è convinto di voler restare a Madrid ancora per molti anni e vincere tanti trofei. Vinicius dopo queste dichiarazioni, dovrà far parlare il campo a suon di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Vinicius Jr. attaccante brasiliano del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Movistar: Queste le parole del: “Devo lavorare al massimo e farlo qui al Madrid. Se continuerò così potrò vincerlo, ma voglio conquistare tanti titoli con la squadra”. Ha poi aggiunto informazioni sul suo futuro: “Meglio non mettere nessuna clausola, voglio restare qui a lungo”. Vinicius Junior, Real Madrid Dunque, il giocatore non ha alcun dubbio, è pronto a migliorarsi e si pone come obiettivo quello diun giorno il tanto aspiratod’oro. Inoltre, il giocatore è convinto di voler restare a Madrid ancora per molti anni etanti trofei. Vinicius dopo queste dichiarazioni, dovrà far parlare il campo a suon di ...

