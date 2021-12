La vita in diretta, troupe rapinata durante il collegamento: Matano furioso (Di venerdì 10 dicembre 2021) La vita in diretta ,rapina in diretta per la troupe televisiva: Inviata sparisce e Matano interrompe tutto, cos’è successo? Alberto Matano, la vita in diretta (RaiPlay)La vita in diretta, la troupe del programma viene rapinata durante il servizio: Alberto Matano interrompe il programma. durante la puntata del programma di Rai 1 è successo un fatto davvero inusuale, mai accaduto prima. L’inviata Filomena Leone e lo staff della trasmissione si trovata sul luogo di alcuni furti avvenuti in Veneto, forse merito della stessa banda di malviventi. durante il collegamento, però, è successo ... Leggi su chenews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lain,rapina inper latelevisiva: Inviata sparisce einterrompe tutto, cos’è successo? Alberto, lain(RaiPlay)Lain, ladel programma vieneil servizio: Albertointerrompe il programma.la puntata del programma di Rai 1 è successo un fatto davvero inusuale, mai accaduto prima. L’inviata Filomena Leone e lo staff della trasmissione si trovata sul luogo di alcuni furti avvenuti in Veneto, forse merito della stessa banda di malviventi.il, però, è successo ...

Advertising

CassolaSilvia : Appena vista un'intervista a Can alla Vita in Diretta....mia madre mi parlava ma io non la stavo ad ascoltare..???? - zazoomblog : Filomena Leone chi è l’inviata de La Vita in diretta rapinata? - #Filomena #Leone #l’inviata #diretta - Martina11043191 : C’è Elia Fongaro a la vita in diretta ed io penso a Pierpaolo #prelemi - MAIKOL1212 : Nicola Berti “ha rischiato la vita” a Tiki Taka: l’ex calciatore dell’Inter beve in diretta, l’acqua gli va di trav… - thinkngspace : RT @luIuriant: piangendo per Damiano nella diretta piccinissimo che non spiaccicava parola neanche a pagarlo e Nicolas che lo coinvolgeva d… -