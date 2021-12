La ricetta delle donne (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel 1981 la Legge 422 cancella dal codice penale italiano il delitto d’onore e il matrimonio riparatore. Per il primo, Il danno all’onore di un uomo veniva considerato attenuante all’omicidio di una donna e di chi avesse avuto con lei condotta ‘disonorevole’. Per il secondo il reato di violenza carnale veniva estinto attraverso il matrimonio dello stupratore con la sua vittima, salvando così l’onore familiare. Nel 1966 Franca Viola, donna siciliana giovanissima, passa alla storia per il primo no al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel 1981 la Legge 422 cancella dal codice penale italiano il delitto d’onore e il matrimonio riparatore. Per il primo, Il danno all’onore di un uomo veniva considerato attenuante all’omicidio di una donna e di chi avesse avuto con lei condotta ‘disonorevole’. Per il secondo il reato di violenza carnale veniva estinto attraverso il matrimonio dello stupratore con la sua vittima, salvando così l’onore familiare. Nel 1966 Franca Viola, donna siciliana giovanissima, passa alla storia per il primo no al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La ricetta delle donne

La chiameremo voglia di vincere. …Per cominciare vincere sulla paura della propria voglia di vincere.» Aggiunge – Me le ha lasciate nonna, come ricetta di cucina, la più buona da preparare: la ricetta ...

