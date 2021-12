La magia (per un attimo) del grande schermo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono andato al cinema. Per rassicurarmi – era la prima volta dopo tanto tempo – hanno trasmesso una pubblicità che mostrava protagonisti di vari film italiani mimetizzati come bigliettai, maschere, baristi, addetti alle pulizie, pubblico in fila o in platea. Era un modo di dirmi che, varcando la soglia del cinema, entravo in un mondo di sogno, in cui sfumavano i confini fra quotidianità e fantasia, dove si perdeva la distinzione fra i due lati dello schermo e si verificava l’identificazione mistica fra attori e spettatori; un vero paradiso. Subito dopo, per rinfrescarmi la memoria – era la prima volta dopo tanto tempo –, hanno trasmesso una pubblicità ammonitrice sui comportamenti da non tenersi in sala: ecco dunque apparire sullo schermo il vicino di posto che ride col risucchio, quello che sparge popcorn come un cinghiale, quello che sbircia lo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono andato al cinema. Per rassicurarmi – era la prima volta dopo tanto tempo – hanno trasmesso una pubblicità che mostrava protagonisti di vari film italiani mimetizzati come bigliettai, maschere, baristi, addetti alle pulizie, pubblico in fila o in platea. Era un modo di dirmi che, varcando la soglia del cinema, entravo in un mondo di sogno, in cui sfumavano i confini fra quotidianità e fantasia, dove si perdeva la distinzione fra i due lati delloe si verificava l’identificazione mistica fra attori e spettatori; un vero paradiso. Subito dopo, per rinfrescarmi la memoria – era la prima volta dopo tanto tempo –, hanno trasmesso una pubblicità ammonitrice sui comportamenti da non tenersi in sala: ecco dunque apparire sulloil vicino di posto che ride col risucchio, quello che sparge popcorn come un cinghiale, quello che sbircia lo ...

