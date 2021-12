In un momento in cui l'ansia e la depressione erano alle stelle, Biles ha chiarito l'importanza di dare priorità a se stessi. E con gli occhi del mondo puntati su di sé non ha avuto paura di dire: basta (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Con tutti gli occhi del mondo puntati su di sé, fece il passo straordinario di dire: basta». Simone Biles, la ginnasta statunitense più medagliata di sempre, per questo gesto fatto sul palcoscenico più importante del mondo, quello delle Olimpiadi di Tokyo, è stata nominata atleta dell’anno dal Time come migliore esempio del mondo dello sport. Leggi anche › Tokyo 2020, il discorso di Simone Biles sulla salute mentale: una lezione importante per tutti Time: Simone Biles atleta dell’anno In un contesto del genere, infatti, mostrare le proprie debolezze, riuscendo addirittura a ritirarsi dalla ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Con tutti glidelsu di sé, fece il passo straordinario di». Simone, la ginnasta statunitense più medagliata di sempre, per questo gesto fatto sul palcoscenico più importante del, quello delle Olimpiadi di Tokyo, è stata nominata atleta dell’anno dal Time come migliore esempio deldello sport. Leggi anche › Tokyo 2020, il discorso di Simonesulla salute mentale: una lezione importante per tutti Time: Simoneatleta dell’anno In un contesto del genere, infatti, mostrare le proprie debolezze, riuscendo addirittura a ritirarsi dalla ...

Ettore_Rosato : 2022 sarà un anno fondamentale in cui stabilizzare la ripresa. Andare ad elezioni anticipate non avrebbe senso in u… - borghi_claudio : @gloriagasparini A parte che si, dimettersi è quasi impossibile perché lo decide l'aula non tu ma sa che non la seg… - sechesi : È “solo” un secondo posto nel girone di Europa League, ma per il momento della stagione, l’accanimento della cattiv… - _Arimoon88 : @alycecappellaio Ho scritto il tweet in un momento in cui stavo congelando oltretutto ?????? Buongiorno Mary ?? - _shlexx : RT @antorendina: 'Ogni anno riparti da zero, sei un cacciatore e lotti dal momento in cui inizi ad allenarti. Sei concentrato sulla vittori… -