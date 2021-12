F1, Fernando Alonso: “Mi piacciono le novità apportate a questa pista. Possiamo migliorare” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fernando Alonso esprime la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori di Alpine completa al sesto posto la seconda sessione, la più indicativa in termini cronometrici con delle condizioni simili alla qualifica ed alla gara. Il due volte campione del mondo si piazza alle spalle della Red Bull del messicano Sergio Perez ed alla vettura dell’olandese Max Verstappen. Ottimi segnali quest’oggi da parte dell’iberico che ha mostrato un ottimo ritmo per tutta la sessione. Il due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans ha rilasciato ai microfoni della propria squadra: “E’ stato un buon venerdì per noi, mi piacciono le novità apportate a questa pista. E’ il terzo weekend consecutivo che ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021)esprime la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori di Alpine completa al sesto posto la seconda sessione, la più indicativa in termini cronometrici con delle condizioni simili alla qualifica ed alla gara. Il due volte campione del mondo si piazza alle spalle della Red Bull del messicano Sergio Perez ed alla vettura dell’olandese Max Verstappen. Ottimi segnali quest’oggi da parte dell’iberico che ha mostrato un ottimo ritmo per tutta la sessione. Il due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans ha rilasciato ai microfoni della propria squadra: “E’ stato un buon venerdì per noi, mile. E’ il terzo weekend consecutivo che ci ...

