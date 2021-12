DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2021 LIVE | Ocon si porta al comando davanti alle Mercedes | 4° Verstappen

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 Sainz con gomma media usata da 10 giri segna 1:30.303 14.42 Hamilton chiude un giro in 1:30.333 con gomma soft, Bottas 1:29.870 con media 14.41 Prova di partenza per Leclerc e inizio di simulazione di passo gara con gomma soft, mentre Sainz ha già iniziato con gomma media 14.40 Tornano in azione anche le Ferrari, vedremo se inizieranno la simulazione di passo gara o proseguiranno nei time attack 14.39 Al momentoimpressionante e Hamilton che appare “on fire”.rimane a 641 millesimi… 14.38 Si rilancia il “Re Nero” ed è super-record nel T1 in 17.207! Migliora anche nel T2 in 36.209 e chiude volando alcon un clamoroso 1:23.691!!!!!!!! 343 millesimi su!!!!!!! 14.36 Riparte Hamilton ma è solo sul 17.496 nel ...