Camera: martedì scambio di auguri tra Fico e stampa parlamentare

Roma, 10 dic (Adnkronos) – martedì 14 dicembre, alle 11, presso l'aula del palazzo dei Gruppi parlamentari si svolge lo scambio di auguri tra il presidente della Camera Roberto Fico e la stampa parlamentare.

Trentennale del Cgie: le celebrazioni da lunedì nell'Assemblea Plenaria ... ai funzionari della Farnesina, ai parlamentari di Camera e Senato eletti nella circoscrizione ... Martedì mattina 14 dicembre: Ore 9.30 Inno nazionale; Ore 9.35 Ricordo del compianto Consigliere del ...

