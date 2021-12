Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2021 ore 10:30 (Di giovedì 9 dicembre 2021) VIABILITA’ 9 DICEMBRE 2021 ORE 10.20ALESSIO CONTI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODA ALL’ALTEZZA DEL KM 5 SULLA RAMPA DI IMMISSIONE DA SAN CESAREO UN ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CREA CODE DA TOGLIATTI VERSO IL CENTRO, CHIUSO LO SVINCOLO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A24 Roma TERAMO, RALLENTAMENTI PER NEVICATA IN CORSO E PASSAGGIO DEI MEZZI INVERNALI TRA VALLE DEL SALTO E L’AQUILA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA ANCORA CODE TRA CASILINA E APPIA E TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN CARREGGATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PONTINA E ARDEATINA SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021) VIABILITA’ 9 DICEMBREORE 10.20ALESSIO CONTI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD, CODA ALL’ALTEZZA DEL KM 5 SULLA RAMPA DI IMMISSIONE DA SAN CESAREO UN ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CREA CODE DA TOGLIATTI VERSO IL CENTRO, CHIUSO LO SVINCOLO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A24TERAMO, RALLENTAMENTI PER NEVICATA IN CORSO E PASSAGGIO DEI MEZZI INVERNALI TRA VALLE DEL SALTO E L’AQUILA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA ANCORA CODE TRA CASILINA E APPIA E TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN CARREGGATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PONTINA E ARDEATINA SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO ...

