Vaccini | dopo l’allarme sulle scorte Figliuolo rassicura | «In arrivo altre 2 milioni di dosi Pfizer»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono indidi vaccino prodotte da, nelle prossime settimane. Il nuovo stock si va ad aggiungere ai carichi già pianificati da parte della casa farmaceutica americana. Con l’attuale disponibilità di«si potranno vaccinare potenzialmente 25di persone», ha detto il Commissario straordinario all’emergenza Francesco. L’ampia disponibilità di farmaci anti Covid «consentirà di mantenere il ritmo elevato», anche in vista dell’inizio delle vaccinazioni per la fascia 5-11 anni (dal 16 dicembre) che comporterà un ampliamento della platea. Il punto è che nei frigoriferi del Paese ci sono circa 5di(3 di Moderna e appena 2 di) – ...

Advertising

francoliver2 : RT @claudiomasi5: @salvoguzzi @73Orlando73 ..e salta anke paradigma vaccinazione 100% xkè se dopo un anno e con oltre 100milioni vaccinazio… - claudiomasi5 : RT @claudiomasi5: @salvoguzzi @73Orlando73 ..e salta anke paradigma vaccinazione 100% xkè se dopo un anno e con oltre 100milioni vaccinazio… - claudiomasi5 : @salvoguzzi @73Orlando73 ..e salta anke paradigma vaccinazione 100% xkè se dopo un anno e con oltre 100milioni vacc… - Giovann83034657 : RT @valy_s: “Grazie ai vaccini sconfiggeremo #Covid19” Oggi, dopo 100MLN di dosi,quasi il 90% di vaccinati e terze dosi…mezza Italia andrà… - AleGuerani : @jacopogiliberto Dopo gli 8 milioni di baionette, i 25 milioni di vaccini. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini dopo

... quella dei soggetti che contraggono un' infezione da Sars - CoV - 2 entro 14 giorniaver ..., ecco le tempistiche e le linee guida da seguire per i guariti Le procedure da seguire in questi ...Bollettinocovid oggi 9 dicembre/ 100 milioni di dosi somministrate Arnon Shahar ha ... dati 9 dicembre/ +25 morti, positività 3% SHAHAR: 'CI SARANNO ALTRE VACCINAZIONI'una battuta sul ...Dati “rassicuranti” sulla sicurezza ed efficacia del vaccino Pfizer nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Parola dell’Agenzia europea del farmaco. Ema evidenzia che “non sono emersi problemi di ...Lo svizzero non figura nell'entry list per il primo Slam dell'anno. Il suo manager rivela che non lo vedremo in campo prima di marzo 2022 ...