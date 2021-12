Superenalotto | giocatevi questi numeri | valgono il Jackpot

Leggi su consumatore

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sale l’attesa per la prossima estrazione delche mette in palio undi oltre 122milioni. Ecco ida giocare Sale l’attesa per ilmilionario del, con l’estrazione che si avvicina. E che cattura le attenzioni dei giocatori di tutta Italia. Che sognano di poter portare a casa un bottino da L'articolo proviene da Consumatore.com.