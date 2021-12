Snowboardcross | miglior tempo in qualificazione per Visintin a Montafon

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Di 10 partecipanti, in 7 hanno passato le eliminatorie nella seconda tappa di Coppa del Mondo di, in Austria. Omar, 32enne altoatesino, inoltre, ha ottenuto ilin qualifica con 58?42 seguito dal canadese Eliot Grondin a 7 centesimi. Terzo l’altro azzurro Lorenzo Sommariva, che ha accumulato 29 centesimi di ritardo, mentre Matteo Menconi si è qualificato con il quinto. Qualificato al termine della seconda run, tra gli altri italiani in gara, Tommaso Leoni 25esimo. Non sono riusciti a superare la fase di taglio Michele Godino e Filippo Ferrari, penalizzato da una caduta nella prima run. In campo femminile, primo posto appannaggio della britannica Charlotte Bankes (1’01?82), davanti all’australiana Josie Baff (+0”12) e alla canadese ...

