Sergio Mattarella e Liliana Segre alla prima alla Scala | una nostalgia italiana

Un giorno, fra trent'anni o cinquanta, leggeranno le cronache dell'altroieri, l'inaugurazione della Scala, e i sottotitoli: "14 minuti di applausi per Macbeth, 4 per Mattarella". Guarderanno in un video la signora Liliana Segre dal suo palco applaudire il presidente della Repubblica, e il presidente della Repubblica andare a renderle omaggio nel suo palco. Leggeranno come noi leggemmo i romanzi di Joseph Roth, guarderanno come noi guardammo "Senso" e Alida Valli. Penseranno che l'Italia alla fine del 2021 aveva una gran nostalgia dell'Italia del 2021.

