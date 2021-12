Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? “Sarà un anno importante” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pierpaolo Pretelli sposa Giulia Salemi? “Nel 2023 succederà una cosa importante”, svela l’ex gieffino E’ passato un anno e Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, alla faccia delle male lingue, sono più uniti che mai. L’amore tra i due modelli è sbocciato nella casa del Grande Fratello Vip proprio un ano fa e adesso per i due è già tempo di fare passi in avanti. E’ in arrivo il tanto atteso matrimonio? Da quello lasciato filtrare da Pierpaolo Pretelli nel corso di una intervista al settimanale di Alfonso Signorini Chi, parrebbe proprio di si. Il secondo classificato dell’ultima edizione del GF Vip ha preso la parola sul giornale, annunciando come il futuro potrebbe riservare una grande ... Leggi su cityroma (Di giovedì 9 dicembre 2021)sposa? “Nel 2023 succederà una cosa”, svela l’ex gieffino E’ passato un, alla faccia delle male lingue, sono più uniti che mai. L’amore tra i due modelli è sbocciato nella casa del Grande Fratello Vip proprio un ano fa e adesso per i due è già tempo di fare passi in avanti. E’ in arrivo il tanto atteso matrimonio? Da quello lasciato filtrare danel corso di una intervista al settimanale di Alfonso Signorini Chi, parrebbe proprio di si. Il secondo classificato dell’ultima edizione del GF Vip ha preso la parola sul giornale, annunciando come il futuro potrebbe riservare una grande ...

