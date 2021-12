Pelè, l’ex campione nuovamente ricoverato in ospedale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le condizioni sarebbero comunque stabili Continua il calvario di Pelè. l’ex campione brasiliano, che da qualche mese lotta con un tumore al colon, è stato nuovamente ricoverato. Per lui nuove cure e a dare la notizia l’ospedale Albert Einstein di San Paolo. “Edson Arantes do Nascimento è ricoverato all’ospedale Israelita Albert Einstein per continuare le cure per un tumore al colon, identificato nel settembre di quest’anno. Il paziente è stabile ed è previsto che venga dimesso nei prossimi giorni“. Leggi anche: Pelè, le condizioni dell’ex calciatore: “Non importa la dimensione della sfida” L’81enne quindi non è in condizioni critiche e dovrebbe presto essere dimesso. l’ex stella del calcio mondiale ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le condizioni sarebbero comunque stabili Continua il calvario dibrasiliano, che da qualche mese lotta con un tumore al colon, è stato. Per lui nuove cure e a dare la notizia l’Albert Einstein di San Paolo. “Edson Arantes do Nascimento èall’Israelita Albert Einstein per continuare le cure per un tumore al colon, identificato nel settembre di quest’anno. Il paziente è stabile ed è previsto che venga dimesso nei prossimi giorni“. Leggi anche:, le condizioni delcalciatore: “Non importa la dimensione della sfida” L’81enne quindi non è in condizioni critiche e dovrebbe presto essere dimesso.stella del calcio mondiale ...

