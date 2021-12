Napoli-Leicester | i convocati di Spalletti | nessuna sorpresa | un dubbio a centrocampo

(Di giovedì 9 dicembre 2021), match dell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, è in programma alle ore 18.45 di stasera giovedì 9 dicembre.perche ha gli uomini contati dopo aver perso anche Lobotka: possibile chance per Mario Rui in mediana. Presenti i giovani Costanzo, Vergara e Boffelli. Dirige il match l’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. I: Meret, Ospina, Boffelli (numero 72), Costanzo (74), Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Elmas, Vergara (82), Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano. SportFace.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni dei match, 4giornata PRONOSTICOBig match per i pronostici di Europa league è senza dubbio la sfida tra, match a cui ...L'unico precedente train competizioni europee ha visto i partenopei guadagnare un punto nonostante uno svantaggio di due gol a poco più di 20 minuti dalla fine, grazie ad una doppietta di Victor Osimhen. ...Napoli-Leicester, match dell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, è in programma alle ore 18.45 di stasera giovedì 9 dicembre. Dubbio a centrocampo per Spalletti che ha gli uomini ...Deve solamente vincere il Napoli. La squadra di Spalletti si è maledettamente complicata la vita nel proprio girone di Europa League, che stasera si giocherà tutto nella sfida ...