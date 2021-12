Mercato Roma | affari low cost | i nomi di Pinto per gennaio

Leggi su footdata

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel difficileinvernale che attende la, Tiagodovrà necessariamente operare su occasioni lowper provare ad accontentare Mourinho. Finora le delusioni ci sono state, da Xhaka fino a Zakaria, e di conseguenza il gm non può più permettersi attese troppo lunghe o accordi per stretta di mano. Oggi per il centrocampo sono due i profili in pole: Florian Grillitsch e Corentin Tolisso, entrambi in scadenza con Hoffenheim e Bayern Monaco e arruolabili sfruttando il Decreto Crescita, come avvenuto per Rui Patricio e Tammy Abraham. In coda ci sono pure Herrera e Freuler che, inutile dirlo, sono anch’essi in scadenza. Sembra poi davvero remota la possibilità che possa arrivare a Trigoria più di un uomo per ruolo, soprattutto se non ci saranno le cessioni necessarie. Meglio quindi pensare all’altro ruolo in ...