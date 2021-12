Matteo Santoro studente e fenomeno nei tuffi | è oro mondiale juniores

(Di giovedì 9 dicembre 2021)a scuola (con professori suoi speciali tifosi) e campione del mondo. Ha 15 anni l’azzurro che ha appena vinto il titolonei. Felicissimo sul podio di Kiev, dove in questi giorni si sta disputando la competizione di categoria, non ha trattenuto le lacrime all’annuncio in tabellone del suo trionfo. 3 metri perfetti, lineari, puliti dal trampolino. Iscoprono uneccezionale nella disciplina. Un nuovo ‘Cagnotto’ al maschile, dopo l’era femminile della grande Tania. Aggiungeuna medaglia preziosa del primo posto (stavolta individuale) a quella d’oro vinta agli scorsi Europei di Budapest e di un anno più giovane, con Chiara Pellacani, nel trampolino sincro misto dei tre ...

Qualità elevate, come detto, che si sono espresse ieri nella Finale del trampolino 3 metri dove si è tolto lo sfizio di precedere il beniamino di casa Oleksii Sereda, eccezionale piattaformista ma abile anche in questa gara. Per l'azzurrino è l'arrivato l'oro, griffato da 493.90 punti. Arriva la settima medaglia per l'Italtuffi dai mondiali juniores di Kiev. La conquista, con qualche rimpianto per una prova non perfetta, Elisa Pizzini che si prende il bronzo dai 3 metri. La 16enne d... 15 anni compiuti a ottobre e un talento notevolissimo. Matteo Santoro si sta confermando atleta di alto profilo nei Mondiali di tuffi juniores in corso di svolgimento a Kiev (Ucraina). L'azzurrino, cl...