In pensione a 71 anni: lo scenario italiano è devastante per i giovani che iniziano a lavorare (Di giovedì 9 dicembre 2021) La generazione che accede adesso al mercato del lavoro in Italia andrà in pensione in media a 71 anni di età, mentre ora è possibile ritirarsi dalla vita attiva in media a 61,8 anni, grazie alle “diverse opzioni disponibili” per andare in pensione in anticipo. E’ quanto emerge dal rapporto Pensions at a glance 2021, diffuso ieri dall’Ocse. In pensione a 71 anni, come in Estonia e Danimarca L’Italia, spiega l’Ocse, “figura tra i sette Paesi dell’Ocse che collegano l’età pensionabile prevista per legge alla speranza di vita. In un regime Ndc (Notional Defined Contribution, in pratica il sistema contributivo, ndr) tale legame non è necessario per migliorare le finanze pensionistiche, ma mira a evitare che le persone vadano in pensione troppo presto con pensioni troppo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) La generazione che accede adesso al mercato del lavoro in Italia andrà inin media a 71di età, mentre ora è possibile ritirarsi dalla vita attiva in media a 61,8, grazie alle “diverse opzioni disponibili” per andare inin anticipo. E’ quanto emerge dal rapporto Pensions at a glance 2021, diffuso ieri dall’Ocse. Ina 71, come in Estonia e Danimarca L’Italia, spiega l’Ocse, “figura tra i sette Paesi dell’Ocse che collegano l’età pensionabile prevista per legge alla speranza di vita. In un regime Ndc (Notional Defined Contribution, in pratica il sistema contributivo, ndr) tale legame non è necessario per migliorare le finanze pensionistiche, ma mira a evitare che le persone vadano introppo presto con pensioni troppo ...

silvia_sb_ : Dati Ocse dicono che chi entra nel mercato del lavoro oggi, in Italia, andrà in pensione a 71anni. 10 anni di disoc… - Corriere : Il triste primato dell’Italia: chi inizia a lavorare adesso andrà in pensione a 71 anni - SkyTG24 : Ocse, in Italia in futuro si andrà in pensione a 71 anni: tra le età più alte nel mondo - ioneminutolo : RT @silvia_sb_: Dati Ocse dicono che chi entra nel mercato del lavoro oggi, in Italia, andrà in pensione a 71anni. 10 anni di disoccupazion… - gildorLXXXII : @dottorbarbieri Sono dell'82 e lavoro da 14-15 anni. Non ho mai sperato nella pensione. -