Europa League 2021-2022: Napoli-Leicester 3-2, azzurri ai sedicesimi. Elmas decide con una doppietta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli prosegue il suo cammino in Europa League. La squadra di Luciano Spalletti ha superato per 3-2 il Leicester nello scontro diretto, chiudendo così al secondo posto del gruppo C. Gli azzurri concludono a 10 punti come lo Spartak Mosca, ma dovranno giocare i playoff (sedicesimi di finale) contro una delle formazioni scese dalla Champions League. I russi sono invece primi e già qualificati per gli ottavi, complice l'1-0 in casa del Legia Varsavia, ma con i polacchi che hanno sbagliato un rigore al 98?. Elmas è il grande protagonista della serata azzurra con una doppietta. Napoli passato anche in vantaggio con Ounas e poi anche sul 2-0, prima di subire la rimonta del Leicester nei primi ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League LIVE Napoli - Leicester 3 - 2, Europa League in DIRETTA: Elmas e Ounas firmano le reti del passaggio del turno. Pagelle e highlights 18.35 Solo Victor Osimhen (quattro) ha segnato più gol di Eljif Elmas con la maglia del Napoli in questa Europa League: due marcature per il macedone, con 11 tiri effettuati (solo Hirving Lozano ...

Europa League, Napoli - Leicester 3 - 2 il finale. Azzurri ai sedicesimi Calcio. Il Napoli si impone sul Leicester per 3 - 2 in una partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I gol al 4' di Ounas (N), al 24' di Elmas (N), al 27' di Evans (L), al 33' di Dewsbury - Hall (L) e al 53' ancora di Elmas. Con questo risultato Napoli è qualificato per i sedicesimi ...

Il Napoli batte il Leicester e va ai playoff di Europa League Sotto il diluvio, il Napoli conquista il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Allo stadio Diego Armando Maradona, un Leicester mai domo rimonta due reti agli azzurri, che però reagiscono ...

FINALI, Atalanta out dalla CL. Napoli e Roma ok Questi i risultati delle gare europee che vedevano coinvolte le italiane in Europa League, Conference League e Champions League. NAPOLI-LEICESTER 3-2 - Napoli batte Leicester 3-2: doppietta di Elmas, ...

