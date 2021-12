“È morta, siamo tutti colpiti”. Alberto Matano, dolore in diretta per la perdita inattesa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Giornata sicuramente difficile anche per Alberto Matano quella di giovedì 9 dicembre. Non è stata una puntata de ‘La vita in diretta’ uguale a tutte le altre, infatti si è aperta con un conduttore molto colpito emotivamente da una bruttissima notizia arrivata solamente qualche ora prima del suo lavoro. Ha dunque dedicato la prima parte del programma di Rai 1 ad una persona che non c’è più, che ha lasciato l’Italia nel dolore più profondo. Lo stesso dolore presente anche nel conduttore. Soltanto qualche settimana fa Alberto Matano era stato costretto a ricordare un altro grande, Giampiero Galeazzi: “ui in studio c’è un silenzio che non sembra reale. Quando se ne va un grande amico è così. Queste immagini che abbiamo visto fanno riferimento al 30 dicembre del 2018, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Giornata sicuramente difficile anche perquella di giovedì 9 dicembre. Non è stata una puntata de ‘La vita in’ uguale a tutte le altre, infatti si è aperta con un conduttore molto colpito emotivamente da una bruttissima notizia arrivata solamente qualche ora prima del suo lavoro. Ha dunque dedicato la prima parte del programma di Rai 1 ad una persona che non c’è più, che ha lasciato l’Italia nelpiù profondo. Lo stessopresente anche nel conduttore. Soltanto qualche settimana faera stato costretto a ricordare un altro grande, Giampiero Galeazzi: “ui in studio c’è un silenzio che non sembra reale. Quando se ne va un grande amico è così. Queste immagini che abbiamo visto fanno riferimento al 30 dicembre del 2018, ...

Advertising

Maignangioia : @Augusto76465897 Brahim? Nah, la squadra è clinicamente morta. Siamo scoppiati, è esattamente la stagione dell'anno… - GiulyADP : Gli ultimi 3 anni c'è stato un certo signore che in 3 anni ha segnato 100 gol e che potrva mangiarsene uno, due al… - Michell90134611 : Mia madre era morta e mio padre non stava bene. Dopo circa 4 anni mi sono innamorata di un mio amico che già conosc… - VVenans : @mirmeleontide @EgonMau @Cartabellotta Perché speculare su una persona che è morta per una grave malattia di cui so… - fimbrethil86 : Fatemi capire: Allegra è stata giustamente trattata come una morta di fama e tutti hanno condannato la cessata che… -