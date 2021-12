Dopo 25 anni di lavoro gli viene l’idea del Green Pass falso: licenziato in tronco (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un operaio, Dopo 25 anni di lavoro, è stato licenziato in tronco a causa del Green Pass. Il mercato dei falsi è in crescita e in Germania è già successa la tragedia Lavorava lì da ben 25 anni. Venticinque anni di dedizione al proprio mestiere, di onesto lavoro. Ma tutto questo non è bastato a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un operaio,25di, è statoina causa del. Il mercato dei falsi è in crescita e in Germania è già successa la tragedia Lavorava lì da ben 25. Venticinquedi dedizione al proprio mestiere, di onesto. Ma tutto questo non è bastato a L'articolo proda Leggilo.org.

marattin : 14 domande e 14 risposte per capire un po’ meglio - dati alla mano - il primo modulo della riforma Irpef, contro cu… - OptaPaolo : 2 - Moise #Kean è il secondo più giovane marcatore italiano con la maglia della Juventus in Champions League (21 an… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il socialdemocratico Olaf Schlolz eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino. In Germania si chiude così, d… - aalicedeangelis : chissà i måneskin come si sentono a vedere questa scena nuovamente dopo 4 anni mentre loro sono sul tetto del mondò - lunablup : RT @influenzotutti: non dante che va a ripescare ogni suo alunno,e i miei professori non sanno manco dire il mio cognome giusto dopo 5 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Måneskin infiammano XFactor, il ritorno a casa per la Finalissima Appena quattro anni fa la band romana saliva per la prima volta sul palco del talent di Sky per un'... Ed è stato quel palco a garantirli il successo ottenuto a colpi di riff e rock n'roll: dopo aver ...

Fuori dalle Olimpiadi pugilato, sollevamento pesi e pentathlon moderno Per il pentathlon moderno sarà invece inderogabile la rinuncia alla prova di equitazione, dopo il ...del Cio ha poi riservato una stoccata alla Fifa e al progetto del Mondiale di calcio ogni due anni. "...

Il presidente del Genoa, prof. Alberto Zangrillo, primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano Una città nel pallone si prepara a vivere un derby “western”. Destini incrociati per Sampdoria e Genoa: i primi senza presidente, i secondi confidano nel nuovo fondo statunitense ...

Zona gialla, dal Lazio alla Lombardia: le Regioni a rischio. Ospedali di nuovo intasati, saltano cure e interventi L’aumento progressivo dei malati di Covid per lo più non vaccinati che finiscono in ospedale manda di nuovo in tilt gli interventi chirurgici ordinari. Dopo due anni di pandemia ...

