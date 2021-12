Diletta Leotta alla conduzione di ‘Striscia’

(Di giovedì 9 dicembre 2021)debutta a Striscia la Notizia. Domani, venerdì 10 dicembre, su Canale 5 alle 20.35 arriva la coppia d’eccezione, formata dconduttrice e Alessandro Siani. Per Siani, reduce dal brillante esordio di questa stagione, è un ritorno, mentre perè una prima assoluta al tg satirico di Antonio Ricci. L'articolo proviene da Italia Sera.

Striscia la Notizia:nuova conduttrice con Alessandro Siani. Domani, venerdì 10 dicembre, dietro il bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) arriva la coppia d'eccezione formata da Diletta Leotta e Alessandro Siani venerdì 10 dicembre saranno dietro il bancone di Striscia La Notizia nelle vesti di conduttori. Un esordio per la Leotta e un grande ritorno per Siani.