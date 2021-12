De Luca: “Buttate a mare i no vax, che sono una banda di imbecilli e di irresponsabili. Anche a causa loro siamo costretti a vaccinare i bambini” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Dobbiamo completare la campagna di vaccinazione. Agli adulti dico di avere senso di responsabilità: vaccinatevi, fate la terza dose quando venite convocati e Buttate a mare i no vax che sono una banda di imbecilli e di irresponsabili“. sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della manifestazione tenutasi a Casoria assieme ai sindaci dell’area. E aggiunge: “La vaccinazione ai bambini è dovuta Anche al fatto che abbiamo un 15% di adulti che non si sono vaccinati. Se invece avessimo completato la vaccinazione per la popolazione adulta, probabilmente potevamo Anche evitare di vaccinare i bambini. Ricordo che uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Dobbiamo completare la campagna di vaccinazione. Agli adulti dico di avere senso di responsabilità: vaccinatevi, fate la terza dose quando venite convocati ei no vax cheunadie di“.le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della manifestazione tenutasi a Casoria assieme ai sindaci dell’area. E aggiunge: “La vaccinazione aiè dovutaal fatto che abbiamo un 15% di adulti che non sivaccinati. Se invece avessimo completato la vaccinazione per la popolazione adulta, probabilmente potevamoevitare di. Ricordo che uno ...

