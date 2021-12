Covid, dove sono i casi di variante Omicron accertati in Italia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo i dati della piattaforma ICoGen gestita dall'Istituto superiore di sanità, all’8 dicembre sono 13 i casi confermati. In serata tre sono stati trovati all’istituto Spallanzani di Roma e un altro nell'Isola. Altri casi sono in fase di accertamento Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo i dati della piattaforma ICoGen gestita dall'Istituto superiore di sanità, all’8 dicembre13 iconfermati. In serata trestati trovati all’istituto Spallanzani di Roma e un altro nell'Isola. Altriin fase di accertamento

