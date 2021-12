Conte si candida leader di una coalizione col Pd Ospite di FdI ad Atreju | l’ex premier annuncia di non temere le primarie Il presidente M5S ha anche illustrato le riforme per evitare nuove crisi al buio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dalla legge elettorale, al presidenzialismo, dallaship nel Movimento fino alla futura. Non si è tirato indietro ad alcuna domanda Giuseppeieri adalla canonica festa di Fratelli d’Italia. (qui il video). “Sulla legge elettorale – ha detto– la mia opinione è che non esista quella ideale: interpreta il momento storico che vivi. Io mi permetto di dire che in questa fase storica in cui ci sono tante differenze e sensibilità diverse penso a un proporzionale con soglia al 5%”.però haspiegato di non credere alla possibilità di una fase costituente: “Mi permetto di dire che ho avanzato delle proposte: serve qualcosa di concreto: firmiamo la sfiducia costruttiva, senza cambiare ...