Come una piccola azienda di Castelfranco Veneto è diventata leader nella reputazione online (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - Nel giro di quindici anni, ReputationUP ha aperto sedi in tutto il mondo e ha brevettato il proprio software di monitoraggio Treviso, 9 Dicembre 2021. Sebbene gli inizi non siano mai facili, Andrea Baggio, CEO europeo di ReputationUP , aveva le idee chiare. Un simbolo di ciò che è oggi l'azienda, leader nella gestione della reputazione online e nel diritto all'oblio. Creatività e duro lavoro hanno reso la piccola azienda, con sede a Castelfranco Veneto, un punto di riferimento mondiale nel campo della reputazione online. Gli inizi di ReputationUP ReputationUP nasce da un gruppo imprenditoriale più ampio che da 28 anni opera nel campo della Cybersecurity e dell'analisi forense. Nel 2005, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - Nel giro di quindici anni, ReputationUP ha aperto sedi in tutto il mondo e ha brevettato il proprio software di monitoraggio Treviso, 9 Dicembre 2021. Sebbene gli inizi non siano mai facili, Andrea Baggio, CEO europeo di ReputationUP , aveva le idee chiare. Un simbolo di ciò che è oggi l'gestione dellae nel diritto all'oblio. Creatività e duro lavoro hanno reso la, con sede a, un punto di riferimento mondiale nel campo della. Gli inizi di ReputationUP ReputationUP nasce da un gruppo imprenditoriale più ampio che da 28 anni opera nel campo della Cybersecurity e dell'analisi forense. Nel 2005, ...

Advertising

borghi_claudio : immaginate un mondo dove i media invece di raccontare ogni giorno la storia del no vax in ospedale o morto ci racco… - NicolaPorro : Questo libro di @Capezzone è una vera sferzata alla #destra. Che si appiattisce, si autocommisera, si stringe nel g… - FrancescoLollo1 : Una élite non può imporre agli altri come parlare. - Irene70244132 : @narcissavibes Ah si va bene sai una cosa sei pesante come Giò - Emmebi20 : RT @ProItalia_org: Regioni che chiedono una revisione del #greenpass dopo averlo invocato per mesi. Alberghi che si lamentano del #greenpas… -