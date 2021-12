Uomini e Donne, Ilaria Melis parla della situazione con Joele Milan: “Se non vedete nulla è perché…” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilaria Melis è intervenuta via social per parlare della sua relazione con Joele Milan. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e, anche se la loro frequentazione all’interno del programma è stata interrotta perché espulsi, i due hanno intrapreso una relazione lontano dalle telecamere. Tuttavia, da circa un mese, le voci sulla crisi e relativa fine della loro storia sono continue. Oggi, la Melis ha aperto il box delle domande su Instagram ed uno dei suo follower le ha chiesto: “Ma con Joele? Se hai voglia di parlarne. Manca vedervi insieme.” La ragazza ha deciso di rispondere anche se le fa strano parlare ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è intervenuta via social perresua relazione con. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono conosciuti nello studio die, anche se la loro frequentazione all’interno del programma è stata interrotta perché espulsi, i due hanno intrapreso una relazione lontano dalle telecamere. Tuttavia, da circa un mese, le voci sulla crisi e relativa fineloro storia sono continue. Oggi, laha aperto il box delle domande su Instagram ed uno dei suo follower le ha chiesto: “Ma con? Se hai voglia dirne. Manca vedervi insieme.” La ragazza ha deciso di rispondere anche se le fa stranore ...

