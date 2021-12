Terribile incidente stradale, 27enne muore sul colpo. Grave una bambina di 12 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gravissimo incidente sulla statale 460 tra Leini e Lombardore: un 27enne è morto e tre persone, tra cui una 12enne, sono rimasti feriti. È successo nella tarda serata di ieri. A quanto si apprende una Suzuki Wagon che procedeva verso Leini e avrebbe invaso la corsia opposta e che dopo l’impatto è schizzata oltre il guardrail quasi disintegrandosi e una Ford Ka che invece viaggiava verso Lombardore. La vittima è Sid Ahmed Kadiri, algerino di 27 anni residente a Torino, deceduto sul posto. L’auto era guidata da una ragazza di 26 anni italiana residente a Castellamonte, trasportata all’ospedale Giovanni Bosco in condizioni che sarebbero state giudicate non gravi. Sulla seconda invece viaggiava una famiglia romena residente a Lombardore. La ragazzina è all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gravissimosulla statale 460 tra Leini e Lombardore: unè morto e tre persone, tra cui una 12enne, sono rimasti feriti. È successo nella tarda serata di ieri. A quanto si apprende una Suzuki Wagon che procedeva verso Leini e avrebbe invaso la corsia opposta e che dopo l’impatto è schizzata oltre il guardrail quasi disintegrandosi e una Ford Ka che invece viaggiava verso Lombardore. La vittima è Sid Ahmed Kadiri, algerino di 27residente a Torino, deceduto sul posto. L’auto era guidata da una ragazza di 26italiana residente a Castellamonte, trasportata all’ospedale GiovBosco in condizioni che sarebbero state giudicate non gravi. Sulla seconda invece viaggiava una famiglia romena residente a Lombardore. La ragazzina è all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove ...

