Roma | pugni e minacce | 2 donne vittime di compagni violenti in preda alla gelosia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)– Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri del Gruppo di, in due distinte attività, sono intervenuti in due episodi di uomini, un cittadino algerino di 26 anni e un 51enneno che, per motivi dihanno aggredito le rispettive compagne. Nel primo caso, nei pressi di un bar in zona Portuense, il 26enne algerino dopo una discussione avuta con la sua fidanzata, una cittadina moldava 28enne, che non voleva mostrarle il suo smartphone, l’uomo, perha iniziato a colpirla con schiaffi e, e si è impossessato del telefono cellulare della donna. I militari giunti sul posto hanno allertato il personale sanitario che ha provveduto ad accompagnare la 28enne presso l’ospedale Santo Spirito. Poco più tardi, i Carabinieri della Stazione ...

Il Faro online

