Roma, Mourinho: 'Non ci aspettavamo tanti problemi' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma - La Roma vola in Bulgaria per affrontare il Cska Sofia nell'ultimo match del girone di Conference League. I giallorossi per agguantare il primo posto in classifica , che gli permetterebbe di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021)- Lavola in Bulgaria per affrontare il Cska Sofia nell'ultimo match del girone di Conference League. I giallorossi per agguantare il primo posto in classifica , che gli permetterebbe di ...

Advertising

DiMarzio : #Roma | #RuiPatricio, #Smalling e #Mkhitaryan fuori per scelta di #Mourinho - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaInter ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #BolognaRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - ItaliaNotizie24 : Mourinho “Roma a Sofia per vincere, poi vedremo il risultato del Bodo” - RaiSport : ?? #Calcio #ConferenceLeague #ASRoma #Mourinho alla vigilia del match con il #CSKASofia: 'Qualcuno deve riposare p… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho Roma, Mou perde un elemento per la sfida al Cska Sofia ... l'esterno ha avuto un attacco di gastroenterite La Roma perde un elemento in vista della sfida contro il Cska Sofia. Il terzino Reynolds, poco impiegato sin qui da Mourinho ha avuto un attacco di ...

Roma, Mourinho: 'Non ci aspettavamo tanti problemi' ROMA - La Roma vola in Bulgaria per affrontare il Cska Sofia nell'ultimo match del girone di Conference League. Alla vigilia del match José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ...

Roma, Mourinho: "Non ci aspettavamo tanti problemi" Corriere dello Sport.it Mourinho: "Smalling e Mkhitaryan riposano" Il tecnico giallorosso: ''Con la rosa che abbiamo dobbiamo affrontare partita dopo partita e vedere dove arriviamo'' ...

Assogna: “Pinto ha promesso a Mourinho acquisti di altissimo profilo” Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, è intervenuto sulle frequenze di Tele Radio Stereo: le sue parole sui giallorossi Paolo Assogna, giornalista dell’emittente satellitare Sky Sport, ha rilasciat ...

... l'esterno ha avuto un attacco di gastroenterite Laperde un elemento in vista della sfida contro il Cska Sofia. Il terzino Reynolds, poco impiegato sin qui daha avuto un attacco di ...- Lavola in Bulgaria per affrontare il Cska Sofia nell'ultimo match del girone di Conference League. Alla vigilia del match Joséha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ...Il tecnico giallorosso: ''Con la rosa che abbiamo dobbiamo affrontare partita dopo partita e vedere dove arriviamo'' ...Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, è intervenuto sulle frequenze di Tele Radio Stereo: le sue parole sui giallorossi Paolo Assogna, giornalista dell’emittente satellitare Sky Sport, ha rilasciat ...