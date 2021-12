Napoli | la Procura federale in sede | controlli dei protocolli anti - Covid

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stamattina visita dellanelladela Castel Volturno, i tre ispettori sono andati via verso le 13 per poi riprendere inel pomeriggio.— Il club ha ...

Stamattina visita dellaFederale nella sede dela Castel Volturno, i tre ispettori sono andati via verso le 13 per poi riprendere i controlli nel pomeriggio. Protocolli ? Il club ha comunicato che si tratta di ...É chiaro che anche a causa dell'indagine delladi Torino al momento la Juve sia sotto ai riflettori, ma noi non ci siamo focalizzati soltanto sui bianconeri, abbiamo ad esempio parlato anche ...Notizia di questa mattina è la visita fatta dalla Procura Federale al SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Il club fa sapere che gli ...Catello Maresca, ex pm di punta della procura di Napoli è oggi il leader dell'opposizione in consiglio comunale e contemporaneamente in organico alla Corte di Appello del tribunale di Campobasso. Cand ...