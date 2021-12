Milan, niente record per Ibrahimovic in Champions: ci riproverà? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Contro il Liverpool, Ibrahimovic è rimasto a secco non riuscendo a diventare il marcatore più anziano della competizione Il Milan perde contro il Liverpool ma la delusione più grande è quella di Zlatan Ibrahimovic che non riesce ad incidere come avrebbe voluto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Il gigante svedese ha avuto pochissime chance per andare a segno. In caso di gol avrebbe realizzato il suo 50° centro in carriera in Champions League, e avrebbe rubato lo scettro a Francesco Totti come calciatore più anziano a segnare nella competizione. Ora non rimane che chiedersi: rinnoverà e ci riproverà nella prossima stagione? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Contro il Liverpool,è rimasto a secco non riuscendo a diventare il marcatore più anziano della competizione Ilperde contro il Liverpool ma la delusione più grande è quella di Zlatanche non riesce ad incidere come avrebbe voluto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Il gigante svedese ha avuto pochissime chance per andare a segno. In caso di gol avrebbe realizzato il suo 50° centro in carriera inLeague, e avrebbe rubato lo scettro a Francesco Totti come calciatore più anziano a segnare nella competizione. Ora non rimane che chiedersi: rinnoverà e cinella prossima stagione? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

78rossonero78 : Perché nel bene e nel male saremo sempre con te. Niente e nessuno ci dividerà mai!! FVCR E FORZA MILAN, SEMPRE ????… - GuidoCarroLeao : @elliott_il @milan_corner Senza comprare una punta non si vince niente - Frances13758250 : RT @SimoneCristao: Il livello della Champions, della Champions giocata da squadre come il Liverpool è ancora lontano Il Milan esce dall'Eu… - ayurkiss : @acmilan @Florenzi Ma dove vogliamo andare non abbiamo un programma serio non abbiamo un padrone del Milan che sia… - zazoomblog : Milan-Liverpool la telecronaca di Crudeli: “Poco o niente in fase offensiva” (VIDEO) - #Milan-Liverpool… -