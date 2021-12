Milan-Liverpool, Suma deluso: “Basta parlare di assenze, loro superiori” (VIDEO) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ora si dirà ‘assenti e infortuni’. Un disco rotto. Incompleto il Milan, incompleto il Liverpool. loro creano una parete su ogni passaggio, e sono nettamente più forti“. Mauro Suma esordisce così dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League. Sconfitta per i rossoneri che cadono in casa contro un Liverpool che chiude un girone complicato a punteggio pieno e senza affanni. “Quando c’è un obiettivo sportivo, avrei preferito arrivare terzo e non quarto”, ha ammesso l’opinionista perché “uscire da due coppe in una notta non è facile da metabolizzare”. Ecco la reazione della voce del canale tematico rossonero. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ora si dirà ‘assenti e infortuni’. Un disco rotto. Incompleto il, incompleto ilcreano una parete su ogni passaggio, e sono nettamente più forti“. Mauroesordisce così dopo l’eliminazione deldalla Champions League. Sconfitta per i rossoneri che cadono in casa contro unche chiude un girone complicato a punteggio pieno e senza affanni. “Quando c’è un obiettivo sportivo, avrei preferito arrivare terzo e non quarto”, ha ammesso l’opinionista perché “uscire da due coppe in una notta non è facile da metabolizzare”. Ecco la reazione della voce del canale tematico rossonero.SportFace.

