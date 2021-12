Legge di Bilancio, Serafini (Snals): 12 euro di premio che dividono i docenti, ATA Covid dimenticati. Diciamo basta [INTERVISTA] (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La scuola si ribella, sarà sciopero venerdì 10 dicembre. Classi pollaio, aumenti stipendio miseri, incertezza sulla proroga dei contratti Covid ATA, 33 miliardi di euro nella Legge di Bilancio 2022 ma la scuola è esclusa: Elvira Serafini, segretario generale dello Snals-Confsal, a Orizzonte Scuola spiega i motivi per cui i sindacati dicono basta. L'articolo Legge di Bilancio, Serafini (Snals): 12 euro di premio che dividono i docenti, ATA Covid dimenticati. Diciamo basta INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La scuola si ribella, sarà sciopero venerdì 10 dicembre. Classi pollaio, aumenti stipendio miseri, incertezza sulla proroga dei contrattiATA, 33 miliardi dinelladi2022 ma la scuola è esclusa: Elvira, segretario generale dello-Confsal, a Orizzonte Scuola spiega i motivi per cui i sindacati dicono. L'articolodi): 12diche, ATA

AlbertoBagnai : Per fortuna non ho ascoltato queste brillanti risposte, dato che devo seguire la legge di bilancio. Quindi per gli… - elenabonetti : Con il #Pnrr investiamo 4,6 mld in asili nido e scuole per l’infanzia. Con la legge di bilancio introduciamo e fina… - direzioneprc : BENVENUTO SCIOPERO GENERALE, SCELTA GIUSTA E NECESSARIA Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il gio… - enricosprea : RT @fattoquotidiano: Incentivi inquinanti: rispuntano nella legge di bilancio le detrazioni per caldaie a biomasse escluse dal superbonus 1… - stereomatto : RT @cgilnazionale: ???'Abbiamo deciso di proclamare lo #scioperogenerale perché la legge di Bilancio non produce quella giustizia sociale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge Bilancio Landini: Draghi ha tentato mediazione, bloccato dai partiti Le risposte non sono adeguate", "la legge di Bilancio non produce quella giustizia sociale di cui il Paese ha bisogno. C'è giustizia quando il lavoro è sempre più precario?". "Abbiamo preso atto che ...

Bonus da 8.000: puoi averlo senza ISEE scade tra 15 giorni! Una bellissima notizia per milioni di famiglie italiane, ecco il bonus senza ISEE per rinnovare casa. L'intervento è presente nella Legge di Bilancio 2022 , accompagnato dal rafforzamento del bonus casa. Un beneficio economico del valore d i 2.500 euro richiedibile sino al 2024 . Una piacevole novità considerato che divers i bonus ...

Legge di Bilancio 2022: quando verrà approvata? Money.it Incentivi inquinanti: rispuntano nella legge di bilancio le detrazioni per caldaie a biomasse escluse dal superbonus 110% nelle zone con alto Pm10 Nel disegno di legge di bilancio c’è un articolo che rinnova – per il decimo anno consecutivo – gli incentivi a caldaie a biomasse (legna o pellet), considerate inquinanti per l’alta produzione di pol ...

Bonus da 8.000€: puoi averlo senza ISEE scade tra 15 giorni! Bonus senza ISEE 2021, ecco come cambia l'importo nel 2022. Attenzione resta davvero pochissimo tempo per richiedere questo bonus nella misura piena.

