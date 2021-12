Irpef, con il bonus contributi risparmi anche per chi prende meno di 20 mila euro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sulla base delle ultime elaborazioni dei tecnici si possono calcolare gli effetti finali sulla retribuzione netta dei lavoratori dipendenti. Ecco i guadagni possibili: il picco nella fascia di reddito lordo tra 40 e 45 mila euro, con 844 euro di imposta in meno all’anno Leggi su corriere (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sulla base delle ultime elaborazioni dei tecnici si possono calcolare gli effetti finali sulla retribuzione netta dei lavoratori dipendenti. Ecco i guadagni possibili: il picco nella fascia di reddito lordo tra 40 e 45, con 844di imposta inall’anno

Advertising

DSantanche : Emendamenti #FDI: esonero pagamento imposte su immobili residenziali occupati abusivamente. Proprietario di immobil… - carlo2988 : @lAbateFaria1 @MargheritaZeta @sarabanda_ Si, certo. Trasformato in detrazione sottoforma di 80 euro ogni 10k di RA… - ilgiornale : Il sistema delle detrazioni per gli autonomi funziona in modo semplice, con quattro scaglioni - francoliver2 : La smetta di divagare sui temi importanti, state abolendo l'aliquota Irpef da 75 000€ in du, nessun giovane lavorat… - mbosisioCPE : @ElisaFiaschi @NICOLACATAR @marattin No dai quello non è ceto medio. E comunque bisogna vedere come andrà con le de… -