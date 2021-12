GF Vip | malore improvviso per Nicola Pisu

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Negli scorsi giorni si è parlato con insistenza del fatto chefosse stato cacciato dagli studi del Grande Fratello Vip 6 durante l’ultima diretta perché si era rifiutato di dire la sua sul rapporto che sta nascendo tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Addirittura una persona del pubblico sosteneva chefosse stato insultato da uno degli autori e dallo stesso Alfonso Signorini, che lo avrebbe apostrofato con queste parole: “Sfigato di me*da”. GF Vip, l’ex moglie di Alex Belli spiega perché lui preferisce le straniere Katarina Raniakova, che é stata per anni con l'attore, ha spiegato come mai il più delle volte le sue partner sono straniere Grande Fratello Vip 6,per ...

Il figlio di Patrizia Mirigliani, infatti, spiega di aver lasciato lo studio del Grande Fratellodurante la diretta della puntata a causa di un'dovuto al freddo' come aveva spiegato anche ...Nicola sta bene! Ha avuto undovuto al freddo'. GFVip, Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli Si è temuto che la storia tra Miriana e D'Anelli avesse spinto Nicola a uscire. Per Solei ' da quando ...Nicola Pisu ha smentito alcune voci e ha spiegato perché è uscito dallo studio del GF Vip durante la diretta. Il video.Ieri sera durante la pubblicità del Gf Vip 6, Nicola Pisu ha abbandonato lo studio: ora l'ex gieffino spiega perché è andato via ...