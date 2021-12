(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella notte, presso l’hubdi Frattaminore in provincia di Napoli, sono stati rubati i computer e le stampanti in uso dai medici e dagli operatori sanitari per la registrazione delle vaccinazioni. Si tratta di sette computer e sei stampanti. La denuncia delè stata fatta stamattina dai medici responsabili della struttura, appena resisi conto dell’accaduto. Già dai primi controlli è stato verificato che i ladri non hanno potuto accedere alla stanza dove sono custoditi i vaccini, a causa della porta blindata. Inoltre, è stata verificata l’integrità delle informazioni custodite sui server regionali, inerenti i dati sensibili dei cittadini vaccinati. “Questo– dicono al– è unper l’intera collettività. Gli hub sono strutture al ...

Advertising

juornoit : #Juorno #Furto #hubvaccinale nel Napoletano, per Asl ‘danno a tutti’ - paolochiariello : #Juorno #Furto #hubvaccinale nel Napoletano, per Asl ‘danno a tutti’ - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Furto nell'hub vaccinale di Frattaminore: rubati pc e stampanti - anteprima24 : ** #Furto in un #Hub vaccinale nel #Napoletano, l'#Asl: 'Un danno a tutti' ** - ontoxy : RT @SkyTG24: Furto nell'hub vaccinale di Frattaminore: rubati pc e stampanti -

Ultime Notizie dalla rete : Furto hub

'Questo- dicono all'Asl - è un danno per l'intera collettività. Glisono strutture al servizio delle comunità in cui sono inserite, per questa ragione la notizia di questoè ancora ..."Questoè un danno per l'intera collettività. Glisono strutture al servizio delle comunità in cui sono inserite, per questa ragione la notizia di questoè ancora più avvilente" ...A Frattaminore è avvenuto un furto in un hub vaccinale: sono stati rubati i computer e le stampanti in uso per le vaccinazioni ...Nella notte, presso l'hub vaccinale di Frattaminore in provincia di Napoli, sono stati rubati i computer e le stampanti in uso dai medici e dagli operatori sanitari per la registrazione delle vaccinaz ...