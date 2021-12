Castel del Monte: costruzione esoterica o semplice osservatorio? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La fortezza di Castel del Monte, edificata da Federico II di Svevia, si erge sulla sommità di una collina nell’altopiano delle Murge occidentali in Puglia. Dal 1996 è un sito tutelato come patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Già nel XIII secolo, quando il Castello fu costruito, nacquero numerose leggende sull’edificio. I medievali si stupivano di fronte a quella fortezza ottagonale, diversa da ogni altro Castello mai esistito. La sua funzione è oggi ancora sconosciuta. Fu una reggia, una prigione, una costruzione esoterica o un osservatorio astronomico? La particolarità di Castel del Monte sta nella sua pianta ottagonale. A ogni spigolo si innesta una torretta a sua volta ottagonale. Anche nella corte interna ritorna l’ottagono, come ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La fortezza didel, edificata da Federico II di Svevia, si erge sulla sommità di una collina nell’altopiano delle Murge occidentali in Puglia. Dal 1996 è un sito tutelato come patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Già nel XIII secolo, quando illo fu costruito, nacquero numerose leggende sull’edificio. I medievali si stupivano di fronte a quella fortezza ottagonale, diversa da ogni altrolo mai esistito. La sua funzione è oggi ancora sconosciuta. Fu una reggia, una prigione, unao unastronomico? La particolarità didelsta nella sua pianta ottagonale. A ogni spigolo si innesta una torretta a sua volta ottagonale. Anche nella corte interna ritorna l’ottagono, come ...

