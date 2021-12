Alex Belli | la confessione su Delia | “Lei è peggio di me A lei piace Soleil | ecco cosa mi ha detto prima del GF Vip”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo la puntata di lunedì seraè andato in crisi e si è sfogato con Giacomo Urtis, amico diDuran. Il chirurgo dei vip ha rassicurato il coinquilino e gli hache la sua compagna è tranquillissima e che forse le sceneggiate che ha fatto controSorge erano frutto di consigli di qualcuno. “capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. Sì il general public non può capire molte cose. Come mai si è arrabbiata quando è venuta qui al GF? Amore lo sai meglio di me come funziona in questo mondo. Ci sono persone esterne al programma che magari l’hanno consigliata in quel modo. Poi si è trovata davanti Sole in puntata ed ha portato avanti i consigli. Però fidati che lei è apertissima di mentalità e non è ...